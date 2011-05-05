Замглавы МИД Рябков: США не отменят антироссийские санкции

Дипломат рассказал о попытках Запада контролировать действия российского руководства.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены в том, что власти США не отменят антироссийские санкции. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай" сделал заместитель министра по иностранным делам Сергей Рябков. Чиновник пояснил, что западные ограничения в отношении Москвы не будут сняты вне зависимости от того, как будут развиваться события дальше, включая и украинский кризис. Дипломат подчеркнул, что по этому вопросу представители Вашингтона пришли к консенсусу.

Наряду с контролем над глобальными СМИ санкции остаются одним из немногих пока еще работающих рычагов давления на внешний мир, способным создавать нам определенные неудобств, но неспособные повлиять на наш курс, включая ход СВО. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Рябков: устойчивость российской экономики выводит США из себя.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"

