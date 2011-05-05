Рябков: Устойчивость российской экономики выводит США из себя

Замглавы МИД РФ рассказал о проблемах внутри США.

Устойчивость российской экономики по отношению к введенному западному антироссийскому санкционному давлению выводит США из себя. Соответствующее заявление в ходе выступления на международной дискуссионной площадке "Валдай" сделал заместитель главы министерства по иностранным делам РФ Сергей Рябков. Чиновник пояснил, что к аналогичной реакции Вашингтон приводит и стабилизация курса нашей национальной валюты - рубля.

Впечатление такое... на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодически возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, выводят Белый дом из себя. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков заявил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"