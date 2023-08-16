Игорь Кириллов рассказал о создании в США нового Управления по работе с патогенами.

США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, это следующий шаг в установлении глобального контроля за биологической обстановкой. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. При этом в Белом доме официалнно объявили о формировании структуры еще 21 июля 2023 года.

Следующим шагом США, направленным на реализацию своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, явилось создание Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Минобороны назвало новые имена участников военно-биологических проектов США.

Фото и видео: Минобороны России