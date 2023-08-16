Игорь Кириллов рассказал об украинцах, помогавших исследованиям, проводимых страной в интересах США.

Российское министерство по обороне обнародовало новый список представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в американских военно-биологических программах. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант заметил, что документы, полученные в рамках СВО, позволяют расширить досье по иностранным специалистам.

Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Одной из таких участний списка стала Наталия Дудко, которая являлась проектным координатором и старшим специалистом УНТЦ. В течение 25 лет женщина осуществляла координацию более 250 проектов Украинского научно-технологического центра в различных научных сферах. Напомним, что речь идет о распределительном центре грантов для проведения исследований, представляющих интерес для Вашингтона. В частности, речь идет об экспериментах с биологическим оружием. Игорь Кириллов уточнил, что заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются госдепартамент и Пентагон, а финансирование ведется также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США,

Также в списке заявлена Людмила Черненко. Она является генеральным директором Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Женщина фигурирует в перечне местных специалистов, которые принимали участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США. А Александр Мацков, заместитель главы Центра общественного здоровья при украинском Минздраве, занимался вопросами надзора за общей реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении коронавирусной инфекции.

В Минобороны рассказали, кто возглавит военно-биологическую программу США.

Фото и видео: Минобороны России