США будут использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения своих целей в Йемене

Американское министерство по обороне заявил в понедельник, 17 марта, о том, что будет использовать "подавляющую смертоносную силу" для достижения национальных целей в Йемене на фоне нового витка эскалации конфликта с правящими в северной части Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы). Соответствующее заявление сделал на первом брифинге для журналистов в Пентагоне помощник главы профильного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл. При этом последние атаки хуситов на авианосец США Harry Truman в акватории Красном море не были успешными. СМИ захотели узнать о возможности проведения наземной операции американскими военнослужащими в Йемене.

Мы будем применять подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем нашей цели... Я не могу говорить об этом с трибуны. Шон Парнелл, пресс-секретарь Пентагона

Присутствовавший на мероприятии местный руководитель Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Алекс Гринкевич заметил, что не всегда требуется присутствие на земле военнослужащих, чтобы получать информацию об объктах противника, представляющую для США серьезную значимость.

Напомним, что президент-республиканец Дональд Трамп обвинил иранское руководство в организации атак хуситов. Иностранный политик пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения. Глава государства добавил, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now