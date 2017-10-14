СОБСТВЕННАЯ ДАЧА: выставка Леонида Цхэ

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Галерея современного искусства NAMEGALLERY открывает выставочный сезон 2017/2018 специальным персональным проектом Леонида Цхэ «Собственная дача». Один из ведущих петербургских художников, выпускник и преподаватель Академии художеств, куратор, номинант премии «Инновация» 2016, известный своими виртуозными живописными и графическими произведениями, представит новые работы - итог всего созданного им за последние два года