В ХАМАС рассказали об унижении врага.

СМИ: жители сектора Газа празднуют "победу" в противостоянии с Израилем. Местные журналисты опубликовали кадры ночных шествий представителей палестинского анклава после того, как люди узнали о завершении ракетного обстрела со стороны Израиля. Сотни активистов вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать завершение противостояния с армией еврейского государства. Радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, после вступления в силу с 02:00 часов утра 21 мая (местнок время совпадает с московским) перемирия между Израилем и радикальными группировками прибрежного анклава в секторе Газа начались массовые акции и автопробеги.

Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь. Халиль аль-Хайя, заместитель главы политического бюро ХАМАС

В прессе отмечается, что праздничные шествия прошли во всех палестинских городах, включая населенные пункты, расположенные на Западном берегу, а также в секторе Газа и в Иерусалиме. В ХАМАС подчеркнули, что смогли унизить противника и армию ЦАХАЛ, руководство которого хвасталась миру ликвидацией детей и разрушением жилых зданий.

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Видео: AFP News Agency