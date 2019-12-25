СМИ: военных из Екатеринбурга отправили в Нагорный Карабах

Два самолета с контрактниками были отправлены 19 и 21 мая.

Военных из гарнизона Екатеринбурга направили в командировку в Нагорный Карабах. Об этом информирует сетевое издание "Екатеринбург Онлайн" со ссылкой на ряд источников в гарнизоне.

По данным СМИ, военнослужащие отправлены в данный регион в качестве миротворцев сроком на шесть месяцев. Им предстоят работы по восстановлению соцобъектов, а также оказание гуманитарной поддержки местному населению. Задействованным в этой миссии выплатят около одного миллиона рублей.

Два самолета с военными на борту отправились в Нагорный Карабах 19 и 21 мая. Редакция "Екатеринбург Онлайн" неоднократно обращалась в Министерство обороны России для подтверждения факта отправки контрактников, однако ответа не последовало.

Источники утверждают, что во время замены служащих сведения о переправе военных в Карабах являются государственной тайной. Разглашать данные в момент отправки было запрещено.

Ранее Нагорный Карабах признал русский официальным языком. Предполагается, что повышение статуса языка создаст условия для более глубокого сотрудничества с РФ во всех сферах.

Фото: Минобороны России