Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать

По его словам, главная задач сейчас - установление мира на территории региона.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается открытым. Об этом он сказал в ходе "Примаковских чтений".

Министр подчеркнул, что данный вопрос подлежит согласованию при участии сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят Соединенные Штаты, Франция и РФ. По его словам, в настоящее время необходимо сделать акцент на том, чтобы в Нагорный Карабах пришел мир.

Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить вместе в безопасности и в экономическом благополучии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уверен, что через два-три года жизнь в регионе наладится, и проблема статуса Нагорного Карабаха будет решена.

Ранее Сергей Лавров заявил, что у Росс отсутствуют сверхдержавные амбиции. По его словам, история человечества показала, что навязывание своей повестки всему миру не приводит ни к чему позитивному.

Видео: Youtube/ИМЭМО РАН