Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается открытым. Об этом он сказал в ходе "Примаковских чтений".
Министр подчеркнул, что данный вопрос подлежит согласованию при участии сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят Соединенные Штаты, Франция и РФ. По его словам, в настоящее время необходимо сделать акцент на том, чтобы в Нагорный Карабах пришел мир.
Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить вместе в безопасности и в экономическом благополучии.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр уверен, что через два-три года жизнь в регионе наладится, и проблема статуса Нагорного Карабаха будет решена.
Ранее Сергей Лавров заявил, что у Росс отсутствуют сверхдержавные амбиции. По его словам, история человечества показала, что навязывание своей повестки всему миру не приводит ни к чему позитивному.
Видео: Youtube/ИМЭМО РАН
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