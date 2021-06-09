Лавров: на Западе не готовы к честному диалогу с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не готов к ведению честного диалога с Россией. Об этом он сказал в ходе "Примаковских чтений".
По его словам, этот факт способен подорвать доверие к самой идее диалога, который является инструментом для урегулирования разногласий и нерешенных вопросов.
Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество.
Сергей Лавров, глава МИД России
Он подчеркнул, что РФ выступает за мирные перемены в международном сообществе, которые способствуют решению глобальных проблем. Однако, отметил Лавров, в настоящее время страны Запада стремятся "обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене" всеми возможными способами.
Ранее Лавров обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела России.
Видео: Youtube/ИМЭМО РАН
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