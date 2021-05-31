Лавров обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела России

Лавров отметил, что ЕС нарушает международные права, к которым сам же порой апеллирует.

Страны Евросоюза открыто вмешиваются во внутренние дела России и ее стратегических партнеров. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что ЕС нарушает международные права, к которым сам же порой апеллирует.

Также министр иностранных дел добавил, что на Западе сейчас ко всем ситуациям продолжает применяться менталитет "хайли лайкли". Англоязычное сочетание highly likely, обозначающее фразу "крайне вероятно", получило распространение в 2018 году после высказывания экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Также Лавров заявил о готовности РФ нормализовать отношения с ЕС.

Видео: МИД России