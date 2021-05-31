Лавров заявил о готовности РФ нормализовать отношения с ЕС

Лавров отметил, что при этом не должно быть никаких односторонних требований.

Отношения России и Евросоюза могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Мы подтвердили готовность отношения нормализовать, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия. Сергей Лавров, министр иностранных дел

Лавров отметил, что не должно быть никаких односторонних требований. Также министр иностранных дел заявил, что те приоритеты, которые Португалия озвучивала в ходе своего председательства в Совете Европы, вписываются в сферы потенциального сотрудничества.

Лавров добавил, что для нормализации отношений ЕС и России предстоит выполнить много работы.

Ранее на Piter.TV: Лавров сравнил действия Европы в отношении России с возведением окопов.

Видео: МИД России