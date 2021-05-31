Лавров сравнил действия Европы в отношении России с возведением окопов

Лавров также отметил ограниченность перспектив для объединительной повестки.

В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фронте, в отношениях с Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ситуация остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. Сергей Лавров, министр иностранных дел

Лавров также отметил ограниченность перспектив для объединительной повестки. При этом еще в 2010 году была готовность создать комитет по вопросам безопасности и внешней политики. Но Евросоюз ушел от ранее достигнутых договоренностей.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО.

Видео: МИД России