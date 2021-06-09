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Лавров: у РФ отсутствуют сверхдержавные амбиции

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Он отметил, что что навязывание своей повестки всему миру не приводит ни к чему позитивному.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у властей страны нет сверхдержавных амбиций. Об этом он сказал в ходе "Примаковских чтений".

По его словам, история человечества показала, что навязывание своей повестки всему миру не приводит ни к чему позитивному.

У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. 

Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, современное устройство мира является итогом договоренностей государств-победителей во Второй мировой войне. По словам Лаврова, РФ будет всегда противостоять тому, кто желает подвергнуть сомнению итоги этого страшного события.

Ранее в МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике.

Видео: Youtube/ИМЭМО РАН

Теги: вторая мировая война, итоги второй мировой войны, мид россии, россия, сергей лавров
Категории: Новости России, Лента новостей,

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