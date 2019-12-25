Пострадали еще трое рабочих.

СМИ: в результате взрыва на ремонтном заводе в Китае погиб человек. Об этом рассказали журналисты местного издания Sina. По информации источника, еще трое считаются пострадавшими. Инцидент произошел в районе Тяньян города Байсэ, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. О ситуации спасательные службы уведомили очевидцы около 18:10 по местному времени (13:10 по московскому времени).

Местные жители рассказали прессе, что в небе вокруг пострадавшего здания сформировалось большое облако белого дыма. В ближайших зданиях взрывной волной повыбивало стекла. Также повреждены автомобили и деревья.

В издании "Цзиму синьвэнь" со ссылкой на администрацию города Байсэ уточнили, что по предварительной версии на предприятии взорвался реагент, используемый при ремонте дорожного полотна. Все пострадавшие госпитализированы.

СМИ: на химическом предприятии в Миссури произошел пожар.

Фото: Pixabay.com