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СМИ: в центре Парижа возле площади Оперы загорелось здание

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Уточняется информация о пострадавших.

СМИ: в центре Парижа возле площади Оперы загорелось здание. Информацией о произошедшем делятся журналисты с местного телеканала BFM. Известно, что пламя распространилось по девятому городскому округу. Повреждено помещение на бульваре Капуцинок. Сейчас на месте инцидента работают экстренные ведомства. Сведений о пострадавших на данный момент нет. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что  пять окон парижского здания охвачены огнем. Из других окон этого же этажа валит густой черный дым.

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Фото: Twitter / Junior Bandit

Видео: YouTube / BFMTV, Actu2dinguerie, HBC Network

Теги: париж, площадь оперы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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