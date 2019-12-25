Число пострадавших разнится у нескольких официальных источников.

СМИ: в Парагвае в ходе антиправительственного протеста погиб один человек. Жертва была ранена в грудь при помощи холодного оружия. Об этом рассказали журналисты местного издания ABC Color. По данным источника, также пострадавшими считаются 18 местных жителей.

Правоохранительные органы страны уточнили, что пострадавшими считаются 12 представителей закона. Глава одной из больниц города Асунсьона Агустин Сальдивар рассказал, что в медицинское учреждение госпитализированы шестеро пациентов с акции. У них зафиксированы различные травмы. В том числе врачи выявили следы от резиновых пуль, которые использовала полиция для разгона толпы.

Напомним, что столкновения протестующих с силовиками произошли в рамках мирного марта против действий парагвайского кабинета министров. Информацию о митинге граждане распространяли самостоятельно в социальных сетях. Протестующие считают, что правительство страны коррумпировано и не работает эффективно в вопросе борьбы с пандемией коронавируса, а также экономических проблем.

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Фото: Pixabay.com