СМИ: в Монтане поезд сошел с рельсов

Сведений о пострадавших или утечке опасных веществ нет.

Товарный поезд сошел с рельсов на территории США неподалеку от города Гавр, расположенного в штате Монтана. Об этом рассказали местные журналисты из издания Havre Daily News. В СМИ уточнили, что опрокинулись на железнодорожное полотно 25 вагонов. В частности, речь идет о контейнере, который содержал в себе растворитель для краски. Специалисты пояснили, что утечки опасных веществ в атмосферу удалось избежать. Сведений о пострадавших нет. В газете пояснили, что региональные власти рекомендовали гражданам избегать окрестностей места чрезвычайного происшествия по крайней мере в течение часа. На текущий момент на локации работают специалисты железнодорожного оператора BNSF Railway.

Почти сто случаев вандализма произошло на ОЖД за полгода.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье