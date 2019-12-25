СМИ: в Косово албанцы напали на группу сербов

Полицейские задержали нападавших, среди которых оказались двое подростков.

Полиция самопровозглашенно1 республики Косово задержала десятерых албанцев за нападение на сербов в южной части Косовска-Митровицы. Об этом пишет сетевое издание "Косово онлайн".

Инцидент произошел 27 сентября в здании канцелярии так называемого министерства сельского хозяйства Косово, куда сербы пришли подать документы. На обратном пути на людей напали неизвестные, выкрикивая фразу "Убей серба!". Отмечается, что никто из сербов не получил серьезных ранений.

По "горячим" следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 10 нападавших, включая двух несовершеннолетних. Все они оказались албанцами. В отношении них возбудили уголовное дело.

Напомним, Ситуация в регионе обострилась после того, как 20 сентября полиция Косово объявила, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово. Для пересечения границы республики власти потребовали устанавливать на ТС временные номера и платить пошлину.

Ранее Сербия обратится к НАТО из-за обострения в Косово.

Фото: pixabay.com