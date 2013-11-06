СМИ: в Киеве нашли мертвым дипломата

Полиция не стала разглашать имя умершего.

В Киеве найден мертвым дипломат. Его личность не разглашается. Об этом сообщает украинский новостной портал ТСН.

Тело сотрудника дипмиссии было обнаружено домработницей на его даче 16 октября. Известно, что мужчине было 60 лет. Изначально сообщалось, что смерть наступила в результате убийства. Однако позже в сводке полиции было обозначено, что дипломат мог скончаться вследствие несчастного случая.

Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни обнаружила его домработница. Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. из сообщения пресс-службы Национальной полиции Киева

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

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Фото: Instagram/kyiv.police