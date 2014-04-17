СМИ: в Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека

Пострадавшими считаются еще 20 человек.

В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились сотрудники региональной сферы безопасности. В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент пострадавшими считаются свыше 20 человек. Известно, что инцидент произошел на территории студенческого общежития, расположенного на севере страны в провинции Дахук. Специалисты устанавливают точную причину трагедии.

Газовая система взорвалась в здании студенческого общежития в Дахуке, в результате четыре человека погибли, более 20 пострадали. пресс-служба органов безопасности

Напомним, что за последнее время в Ираке данный случай не является первым. Еще на прошлой неделе из-за взрыва баллона с газом обрушился жилой дом в Сулеймании. Тогда жертвами трагедии стали 15 человек, еще 12 пострадали.

Во Всеволожском районе газ вернули почти в 11,8 тыс. квартир.

Фото и видео: Telegram / Mash