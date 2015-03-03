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Во Всеволожском районе газ вернули почти в 11,8 тыс. квартир

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Проблему ликвидируют бригады "Газпром Газораспределение Ленобласть".

В Ленобласти специалисты восстанавливают  газоснабжение  во Всеволожском районе. Удобства вернулись в 11 745 квартир местных жителей. Кроме того, газ подали в 118 промышленных предприятий. Данную информацию сообщили в пресс-службе 47-го региона в 14:00. 

Проблему ликвидируют бригады "Газпром Газораспределение Ленобласть". Они  работают в многоквартирных и частных домах, на соцобъектах.

Напомним, накануне в Ленобласти произошел взрыв на газопроводе около микрорайона Бернгардовка во Всеволожском районе. В результате ЧП никто не пострадал. Причиной случившегося стала разгерметизация газопровода. 

Видео: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: аварийная бригада, взрыв газа в ленобласти, газовщики, подача газа в квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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