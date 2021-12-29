Аварийная бригада выехала на Варшавскую улицу после прорыва трубы

Сейчас специалисты огородили опасное место.

Во вторник, 4 декабря, на Варшавской улице произошла коммунальная авария. Аварийная бригада уже устраняет прорыв, передает пресс-служба ГУП "Водоканал".

Авария произошла днем напротив дома №118. Сейчас специалисты огородили опасное место. В ближайшее время они приступят к ликвидации технологического нарушения.

Ранее петербургский сантехник, который шагнул в кипяток ради спасения пассажиров троллейбуса, получил грамоту. Награждение состоялось в Жилищном комитете сегодня.

Фото: Piter.tv