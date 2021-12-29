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Аварийная бригада выехала на Варшавскую улицу после прорыва трубы
Сегодня, 13:08
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Аварийная бригада выехала на Варшавскую улицу после прорыва трубы

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Сейчас специалисты огородили опасное место.

Во вторник, 4 декабря, на Варшавской улице произошла коммунальная авария. Аварийная бригада уже устраняет прорыв, передает пресс-служба ГУП "Водоканал".

Авария произошла днем напротив дома №118. Сейчас специалисты огородили опасное место. В ближайшее время они приступят к ликвидации технологического нарушения.

Ранее петербургский сантехник, который шагнул в кипяток ради спасения пассажиров троллейбуса, получил грамоту. Награждение состоялось в Жилищном комитете сегодня.

Фото: Piter.tv

Теги: аварийная бригада, варшавская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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