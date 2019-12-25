Петербургский сантехник, который шагнул в кипяток ради спасения пассажиров троллейбуса, получил грамоту

Награждение состоялось в Жилищном комитете сегодня.

В среду, 29 декабря, вице-губернатор Анатолий Повелий вручил Почетную грамоту сантехнику-герою, шагнувшему в кипяток ради спасения пассажиров троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Награждение Николая Филя, слесаря-сантехника ЖКС №2 Выборгского района, который спас пассажиров троллейбуса во время коммунальной аварии на севере города, состоялось в Жилищном комитете.

Повелий лично поблагодарил специалиста за самоотверженность и вручил грамоту.

Напомним, прорыв трубы диметром 600 мм с горячей водой произошел 8 декабря около дома № 15 по улице Есенина. Увидев троллейбус, подъезжающий к расположенной рядом с местом разлива кипятка остановке, Николай бросился к нему, чтобы предупредить пассажиров об опасности. Николай Филь получил ожоги обеих ног второй степени.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга