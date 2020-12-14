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На перекрестке Варшавской и Благодатной пешеход попал под колеса каршеринга
Сегодня, 9:23
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На перекрестке Варшавской и Благодатной пешеход попал под колеса каршеринга

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Горожанин перебегал дорогу на красный сигнал светофора

В Московском районе Петербурга пешеход попал под машину. Инцидент произошел на перекрестке Варшавской и Благодатной улиц. Об этом сообщили очевидцы в  группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Судя по фото с места аварии, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Информация о состоянии водителя каршеринга уточняется. 

По мнению многих пользователей, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора, а водитель превысил скорость и не успел затормозить, когда увидел человека на проезжей части.

Ранее на Piter.tv: в ДТП с мотоциклом на Каменноостровском пострадали минимум шесть человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: благодатная, варшавская, дпс, пешеход попал под каршеринг, скорая
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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