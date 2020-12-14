На перекрестке Варшавской и Благодатной пешеход попал под колеса каршеринга

Горожанин перебегал дорогу на красный сигнал светофора

В Московском районе Петербурга пешеход попал под машину. Инцидент произошел на перекрестке Варшавской и Благодатной улиц. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Судя по фото с места аварии, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Информация о состоянии водителя каршеринга уточняется.

По мнению многих пользователей, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора, а водитель превысил скорость и не успел затормозить, когда увидел человека на проезжей части.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб