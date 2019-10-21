Известная писательница Татьяна Толстая осталась без газа в своем доме

Как отметила Толстая, с 2003 года до этого дня её колонка и плита никого не интересовали.

Писательница Татьяна Толстая пожаловалась на коммунальщиков, которые отключили в ее квартире газ. Переживаниями она поделилась

В пятницу к автору пришел сотрудник районной газовой конторы и заявил, что ее плиту и газовую колону установили и подключили с ошибками, поэтому он вынужден отключить газ в квартире. Так специалист и поступил. Кроме того, он лишил всех жильцов по вертикали теплой воды.

Как отметила Толстая, с 2003 года до этого дня её колонка и плита никого не интересовали. Не было ни уведомлений от службы, ни информации от управляющей компании дома.

Когда владелица квартиры попыталась решить проблему с руководством, все начальники, как отметила писательница, перекидывали друг на друга ответственность.

Татьяна Толстая переживает, что в доме из-за газовщика теперь нет удобств и у соседей. Во многих квартирах живут пенсионеры и дети.

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Фото: globallookpress.com (Natalya Loginova)