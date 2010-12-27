"ПетербургГаз" предупреждает горожан о мошенниках

Городская организация напоминает, когда настоящие газовщики могут нанести визит.

"ПетербургГаз" решил предостеречь жителей Северной столицы от действий мошенников после волны новостей о квартирных кражах, совершенных псевдогазовщиками. Сообщение компании опубликовала пресс-служба.

Организация напоминает, что попасть в квартиру представители "ПетербургГаза" могут только для замены бытовых приборов по заявке жильца, для планового обслуживания внутридомового оборудования по графику и для проведения аварийных работ. В последнем случае к дому всегда прибывает целый рейд специализированного автотранспорта с сотрудниками.

Техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах проводится всего один раз в год. Утвержденные графики таких обследований есть на официальном сайте организации. О визитах газовщиков жильцов предупреждают заранее. Повторный визит могут нанести только в те квартиры, куда не удалось попасть в первый обход.

Сотрудники "ПетербургГаза" всегда одеты в форму и обязаны показать служебное удостоверение по первому требованию жильца, а все услуги совершаются бесплатно. Узнать, работает ли пришедший "газовщик" в компании, можно по телефону 04.

Специализированные газовые службы, которые якобы "работают в партнерстве или по лицензии от "ПетербургГаз" не имеют к городской организации никакого отношения.

Ранее Силуанов заявил о готовности российской экономики к падению цен на нефть.

Фото: пресс-служба "ПетербургГаз"