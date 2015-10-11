Китайские туристы помешали Татьяне Толстой уехать из Москвы в Петербург

Писательница пожаловалась в своем Facebook, что все билеты на "Сапсан" оказались проданы.

Известная писательница и журналистка Татьяна Толстая не смогла уехать из Москвы в Петербург из-за китайских туристов. Женщина пожаловалась в своем Facebook, что все билеты на "Сапсан" оказались проданы. Она заявила, что остались билеты только в первый класс. "Но за такие деньги я могу в Турцию на пять дней [слетать] самолетом и все включено", — заявила Толстая.

Также писательница переживает за эрмитажный паркет. Она уверена, что "табун" китайцев может разрушить даже каменный мост.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию Татьяна Никитична предложила построить несколько копий Петербурга в разных частях России, в том числе и в Сибири. В этих городах можно установить здание Биржи, Ростральные колонны, Эрмитаж, Летний сад и Петропавловку. "И будет с них", — заключила писательница.

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Фото: Википедия