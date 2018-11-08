Эксперты подготовили направления отдыха для любителей холодного лета

В рейтинг попали города мира, в которых этим летом столбик термометра не поднимется выше +15 градусов.

Определены направления, где туристы могут этим летом отдохнуть от жары. В рейтинг попали города, в которых летом температура не поднимается выше +15 градусов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

Любителям прохладной погоды посоветовали посетить норвежский Шпицберген, где летом будет максимум +5. На втором месте рейтинга - гренландский город Нуук, где эти летом столбик термометра не поднимется выше +10. На третьем месте списка - Фарерские острова с максимальной летней температурой +12 градусов.

Чуть теплее (+14) будет в Рейкьявике в Исландии и Нарвике в Норвегии; +15 в Мурманске, финском Ивало, в столице Аляски – Джуно.

Ранее Петербург стал лидером среди городов для летних поездок по России.