Эксперты подготовили направления отдыха для любителей холодного лета

Определены направления, где туристы могут этим летом отдохнуть от жары. В рейтинг попали города, в которых летом температура не поднимается выше +15 градусов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Aviasales.
Любителям прохладной погоды посоветовали посетить норвежский Шпицберген, где летом будет максимум +5. На втором месте рейтинга - гренландский город Нуук, где эти летом столбик термометра не поднимется выше +10. На третьем месте списка - Фарерские острова с максимальной летней температурой +12 градусов.
Чуть теплее (+14) будет в Рейкьявике в Исландии и Нарвике в Норвегии; +15 в Мурманске, финском Ивало, в столице Аляски – Джуно.
Ранее Петербург стал лидером среди городов для летних поездок по России.
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