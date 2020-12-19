Еще 14 пассажиров считаются пострадавшими.

СМИ: в Эквадоре шесть человек погибли в результате автокатастрофы. Об этом сообщили местные журналисты из издания El Comercio. В прессе ссылаются на официальное заявление, сделанное представителями Национального полиции республики.

В трагедии кроме жертв есть также раненые. Пострадавшими считаются к настоящему моменту 14 человек. Известно, что авария произошла 18 декабря в провинции Котопакси в центре южноамериканской страны. Общественный транспорт упал в пропасть. Глубина провала автобуса составила 120 метров. Водитель потерял управление по неустановленной причине. В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются офицерами. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, что в Эквадоре ДТП считаются серьезной государственной проблемой. В 2018 году жертвами автомобильных аварий стали более 3,1 тысяч человек.

СМИ: в Эквадоре пять человек погибли в результате обвала на шахте.

Видео: YT / TVC El Comercio TV