Еще три горняка получили легкие травмы.

СМИ: в Эквадоре пять человек погибли в результате обвала на шахте. Об этом сообщили местные журналисты из издания El Norte. Газета ссылается на заявление Национальной службы по чрезвычайным ситуациям.

Эксперты отметили, что на шахте на северо-западе страны незаконно велась добыча полезных ископаемых (провинция Эсмеральдас). В списке жертв обвала значатся четыре взрослых человека и один несовершеннолетний. Спасателям также удалось извлечь на поверхность тела троих шахтеров, которые отделались легкими травмами.

Шахта находится в труднодоступном районе Лос-Ахос на границе с Колумбией. У горняков не было официального разрешения на занятие деятельностью на объекте. По предварительным данным, обвал произошел из-за нарушения техники безопасности при организации работ.

В Свердловской области в затопленной шахте погиб дайвер из Москвы.

Видео: YouTube / TC Televisión