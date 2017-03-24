СМИ: в Эквадоре два человека погибли во время беспорядков в тюрьме

Пострадали по меньшей мере еще 11 человек.

В Эквадоре два человека погибли во время беспорядков в тюрьме. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Televisa. По данным СМИ, злоумышленники ранили 11 человек во время перестрелки. Трагедия зафиксирована в городе Гуаякиль, который находится на западе страны.

Правоохранительные органы уточнили, что 28 человек предприняли попытку сбежать из заключения. Однако всех преступников поймали. На данный момент на территории тюрьмы увеличено число охранников, а ситуация с беспорядками взята под контроль.

Напомним, что в феврале в нескольких тюрьмах Эквадора фиксировались бунты среди заключенных. Жертвами стали порядка 80 человек. Беспорядки были вызваны противоборством враждующих банд.

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Видео: YouTube / El Universo, 100% INTERACTIVO