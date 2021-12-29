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СМИ: в Анталье впервые за 29 лет выпал снег
Сегодня, 10:38
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СМИ: в Анталье впервые за 29 лет выпал снег

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Зимние осадки накрыли большую часть Турции.

В Анталье впервые за 29 лет выпал снег. Об этом рассказали журналисты из местного издания Hurriyet. В СМИ подчеркнули, что зимние осадки накрыли территорию центра региона, расположенного на юге Турции. С 21 января метель находилась на северо-западе Антальи. Больше всего непогода затруднила жизнь населению Стамбула.

С утра 25 января в Стамбуле властям пришлось запретить жителям использовать личные транспортные средства до 13 часов. Временно приостановлены вылеты всех рейсов. На отдельных территориях Мраморного моря фиксируются осадки на уровне 50-60 сантиметров.

Турецкое правительство из Управления по ЧС выпустило рекомендации для жителей не покидать дома. Синоптики ожидают, что непогода в регионе продлится до пятницы. Интенсивность снегопада должна упасть к среде.

В Греции объявили выходной из-за сильного снегопада.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: анталья, прогноз погоды, снегопад, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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