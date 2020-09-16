СМИ узнали о причинах задержки одобрения "Спутника V" в Европе

Международное агентство новостей Reuters назвало причины, по которым европейские регуляторы задерживают сроки одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Их сообщили СМИ несколько источников, которые близки к данной ситуации.
Утверждается, что разработчики препарата неоднократно не предоставляли данные, которые требуют регуляторы для утверждения вакцины. По этой причине, вероятно, "Спутник V" не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы.
Один из источников агентства уточнил, что регулятору не представили отчеты о побочных эффектах, которые выявлялись у участников испытаний вакцины, а также сведения о том, как отслеживались результаты получивших плацебо добровольцев.
В настоящее время проверка эффективности и безопасности российского препарата отложена, так как крайний срок предоставления необходимой информации упущен. Ее нужно было передать до 10 июня.
Однако РФПИ в комментарии Reuters заявил, что публикация агентства содержит "ложные и неточные заявления", которые опираются на сообщения анонимных источников. По версии фонда, таким образом, они пытаются дезинформировать общественность и навредить репутации "Спутника V". Отмечается, что российский препарат был исследован специалистами из десятков стран. Результаты этой работы показали безопасность и эффективность вакцины, а также отсутствие серьезных побочных эффектов.
Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций назвал "Спутник V" наиболее эффективной вакциной против индийского штамма. Данный препарат более эффективен штамма "дельта", впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина. Результаты исследования эффективности были опубликованы в международном рецензируемом журнале.
Ранее мы сообщали, Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью.
Фото: sputnikvaccine.com
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