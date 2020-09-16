СМИ узнали о причинах задержки одобрения "Спутника V" в Европе

Разработчики препарата неоднократно не предоставляли необходимые данные.

Международное агентство новостей Reuters назвало причины, по которым европейские регуляторы задерживают сроки одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Их сообщили СМИ несколько источников, которые близки к данной ситуации.

Утверждается, что разработчики препарата неоднократно не предоставляли данные, которые требуют регуляторы для утверждения вакцины. По этой причине, вероятно, "Спутник V" не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы.

Один из источников агентства уточнил, что регулятору не представили отчеты о побочных эффектах, которые выявлялись у участников испытаний вакцины, а также сведения о том, как отслеживались результаты получивших плацебо добровольцев.

В настоящее время проверка эффективности и безопасности российского препарата отложена, так как крайний срок предоставления необходимой информации упущен. Ее нужно было передать до 10 июня.

Однако РФПИ в комментарии Reuters заявил, что публикация агентства содержит "ложные и неточные заявления", которые опираются на сообщения анонимных источников. По версии фонда, таким образом, они пытаются дезинформировать общественность и навредить репутации "Спутника V". Отмечается, что российский препарат был исследован специалистами из десятков стран. Результаты этой работы показали безопасность и эффективность вакцины, а также отсутствие серьезных побочных эффектов.

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций назвал "Спутник V" наиболее эффективной вакциной против индийского штамма. Данный препарат более эффективен штамма "дельта", впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина. Результаты исследования эффективности были опубликованы в международном рецензируемом журнале.

Ранее мы сообщали, Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью.

Фото: sputnikvaccine.com