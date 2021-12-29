СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева

Документы якобы перевезли на запад страны.

Украинская разведка вывезла из своей штаб-квартиры, которая расположена в Киеве, секретную документацию. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники.

Собеседник издания отметил, документы перевезли на запад страны. Предполагается, что на Украине таким образом готовятся к эскалации конфликта, однако администрация главы государства и военные по-разному оценивают вероятность "российского вторжения".

Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, заявил источник WP

Источник правительстве США отметил, что у украинских властей нет единой позиции относительно вероятности нападения на страну, однако западных чиновников "тревожит публичный скептицизм" президента Владимира Зеленского.

Ранее политсоветник партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с РФ.

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