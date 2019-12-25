СМИ: талибы* захватили несколько самолетов и ракет США

Факт захвата вызвал обеспокоенность в Пентагоне.

Боевики "Талибана"* захватили несколько самолетов, вертолетов и противотанковых ракет, которые принадлежат Соединенным Штатам. Об этом информирует телевизионный канал Al-Arabiya.

Согласно данным СМИ, пока неизвестно, как поступят боевики с военной техникой. Отмечается, что ее использование будет проблематично для "Талибана"*, так как у движения в строю нет пилотов и тех, кто бы мог заниматься техническим обслуживанием воздушных судов.

По информации телеканала, факт захвата вызвал обеспокоенность в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Руководство страны ожидает завершения эвакуации, после чего, возможно, будет принято решение об ударе по месторасположению военной техники и складам с боеприпасами.

Ранее представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты и Британия обязаны отвести свои войска с территории Афганистана до 31 августа.

Фото: pixabay.com

"Талибан"* (талибы*) - террористическая организация, запрещена в РФ