СМИ: сотни афганских силовиков сдались боевикам в районе Кундуза

Среди них - военные, полицейские и члены сопротивления.

Члена совета провинции Кундуз Амруддин Вали заявил, что несколько сотен силовиков Афганистана сдались движению "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе административного центра. Об этом пишет французское информационное агентство France-Presse.

Сегодня утром сотни военнослужащих, полицейских и членов сил сопротивления, которые располагались в аэропорту, сдались талибам со всем своим снаряжением. Амруддин Вали, член совета провинции Кундуз

По информации афганского агентства Pajhwok, в настоящее время боевики взяли под свой контроль центры семи из девяти северных провинций страны. В руках правительственных сил остаются только города Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана. По словам политика, Вашингтон оказывает финансовую поддержку правительственным силам этой страны, а также предоставляет продовольствие и оборудование. Байден заметил, что при этом афганцы "должны хотеть сражаться".

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