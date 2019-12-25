СМИ сообщили об отправке Ефремова в колонию Кокорина и Мамаева

Артист может отбывать срок в Белгородской области.

СМИ сообщили об отправке Михаила Ефремова в колонию Александра Кокорина и Павла Мамаева. По данным ТАСС и "Интерфакса", со ссылкой на ФСИН, осужденный на 7,5 лет артист будет отбывать срок заключения там же, где ранее находились футболисты.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявлял в интервью РБК, что Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области. Ранее осужденный находился в следственном изоляторе под номером пять "Водник".

Известно, что в Белгородской области есть только одна мужская исправительная колония. В ней находятся те, кто осужден впервые. Ефремов окажется в ней из-за смертельной аварии в центре Москвы. В результате ДТП на Смоленской площади погиб курьер Сергей Захаров. Jeep Grand Cherokee на скорости выехала на встречную полосу движения. Позже в анализах Ефремова был найден алкоголь и следы наркотиков.

Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым.

Фото: Piter.tv