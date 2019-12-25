Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым

Заключенные отметили, что у артиста нет подходящих навыков.

Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Михаилом Ефремовым. Об этом сообщили журналисты mk.ru. В СМИ уточнили, что осужденные из хозяйственного отряда, в котором выразил желание отбывать наказание актер, не поддерживают внедрение в их ряды новенького. Они отметили, что артисту придется быть разнорабочим, что подразумевает тяжелый физический труд. Заключенные предполагают, что Ефремов не справится с обязанностями и его работу придется выполнять другим.

Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажите? У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия — "разнорабочий". А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех Дмитрий, заключенный

Напомним, что Михаил Ефремов приговорен к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд сократил срок наказания до 7,5 лет. Адвокаты артиста планируют обжаловать постановление в кассации.

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Фото: Piter.tv