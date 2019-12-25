Стало известно, где Михаил Ефремов захотел отбывать наказание

Ефремов выразил желание остаться в Москве.

Стало известно, где Михаил Ефремов будет отбывать свое наказание за пьяное смертельное ДТП.

РИА Новости со ссылкой на члена московской ОНК (Общественная наблюдательная комиссия по защите прав человека в местах принудительного содержания) Марину Литвинович сообщает, что Михаил Ефремов, которому суд постановил 7,5 лет лишения свободы, выразил желание остаться в Москве в СИЗО №5 в отряде хозяйственного обслуживания.

Осужденные, которые работают в отряде хозяйственного обслуживания, проживают в комнатах, а не камерах. В СИЗО №5, как и по всей Москве, лучше с медицинским обслуживанием. Кроме того, осужденные имеют право на ежевечерние звонки, а также свидания с родственниками.

Марина Литвинович добавила, что многие из этих отрядов выходят на свободу по УДО. Уточняется, что изначально предполагалось отправить Ефремова в исправительную колонию в Чувашию.

Фото:Москва с огоньком