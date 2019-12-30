СМИ: в Ираке потерпел крушение американский самолёт 

В среду, 29 января, в Ираке потерпел крушение американский самолёт. Об этом сообщил новостной портал El Nashra.
По данным издания, это был военно-транпортный борт. Предположительно итало-американского производства. Первые данные указывают на то, что это был самолет США. Предварительно на борту находилось четыре пассажира. Информация уточняется.
Крушение крушение произошло в иракской провинции Анбар.
Ранее мы сообщали о том, что Турция предложила США поставить F-35 или вернуть деньги.
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