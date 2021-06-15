К тушению пламени были привлечены военные.

СМИ: шесть человек погибли при пожаре в центральном Вьетнаме. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства "Синьхуа". В СМИ уточнили, что возгорание началось в городе Винь, являющимся административным центром провинции Нгуан. Объект сдавался под офисы и частное жилье, в на его первом этаже размещалось кафе. Недавно заведение общепита было закрыто из-за распространения коронавируса.

В настоящее время эксперты устанавливают причины пожара. Известно, что пламя быстро охватило все здание. В тушении огня было задействовано более сотни представителей экстренного ведомства, а также спецсредства и силы военнослужащих. Ведомствам не удалось спасти граждан, заблокированных в помещении.

Пожар на углеобогатительной фабрике в Кузбассе полностью ликвидировали.

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