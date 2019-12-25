В ГУ МЧС по региону рассказали, что погибла одна из сотрудниц фабрики.

Пожар на углеобогатительной фабрике в Кузбассе полностью ликвидировали. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Возгорание зафиксировано на объекте "Березовская", который входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. На данный момент в экстренном ведомстве сообщили об одном погибшем.

Пожар ликвидирован на площади 2 тысяч квадратных метров пресс-служба ГУ МЧС по региону

В региональном Министерстве угольной промышленности рассказали, что в пострадавшем здании проводился ремонт. Из-за работ фабрика временно не функционировала. Пламя разгорелось по предварительным сведениям из-за реагента, находящегося в основном цеху. В ликвидации пожара принимали участие более 70 человек личного состава ГУ МЧС и свыше 20 единиц спецтехники. Экстренные службы эвакуировали из помещения 38 сотрудников. Еще одна женщина смогла самостоятельно спуститься с кабины мостового крана, но у нее не получилось покинуть помещение. В ПМХ объяснили, что семье погибшей будет оказана материальная поддержка. Прокуратура по Кузбассу организовала проверку по факту произошедшего.

Директора автозаправки задержали после пожара в Новосибирске.

Фото: Piter.tv