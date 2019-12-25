СМИ: родственника Кадырова сняли с испытания на краповый берет

Это произошло до финиша, во время прохождения марш-броска.

Родственник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова был снят с испытания на краповый берет. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

По данным ресурса, им оказался племянник главы региона Абдул-Карим. Его сняли до финиша, когда участники мероприятия проходили марш-бросок. Один из обладателей крапового берета заявил, что родственник Кадырова сошел с дистанции, так как плохо подготовился. При этом конфликта с инструкторами и другими участниками испытаний не было, как ранее писали СМИ.

Данную информацию в беседе с News.ru подтвердил создатель спецназа "Витязь" Сергей Лысюк.

Драки не было, все испытания прошли как положено. Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести. Сергей Лысюк, создатель спецназа "Витязь"

Напомним, 17 октября ряд средств массовой информации опубликовали материалы о том, что во время марш-броска спецназовцев на краповый берет на полигоне ставропольского учебного центра "Тамбукан" участников из Чечни якобы подбрасывали на автомобиле их друзья. По данным источников СМИ, после разбирательства было принято решение отстранить чеченцев от испытаний, однако через несколько дней им все же выдали краповые береты. В ответ на это остальные участники заявили, что отказываются носиться свои заслуженные головные уборы. Эту информацию опроверг официальный представитель Росгвардии Валерия Грибакина.

Ранее мы сообщали, что на карте мира на инаугурации Кадырова перепутали расположение морей.

Фото: скриншот видео Youtube/centervityaz