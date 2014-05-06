На карте мира на инаугурации главы Чечни Кадырова перепутали расположение морей

Торжественное мероприятие прошло 5-го октября.

Во вторник, 5 октября, в Грозном состоялась инаугурация Рамзана Кадырова. Он официально вступил в должность главы Чеченской Республики. Карта мира, которая находилась за спиной Кадырова, была сделана с ошибками. На это обратила внимание "Lenta.ru".

Россия была обозначена зеленым цветом. На карте неправильно обозначили Черное и Каспийское море. Вместо них была нарисована суша. Издание также обратило внимание на то, что на карте не указали Венгрию и Грузию.

Мероприятие посетили высокопоставленные лица из Бахрейна, ОАЭ, Палестины и Иордании. Кроме того, на инаугурации присутствовал полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что Кадыров прослезился во время церемонии вступления в должность главы Чечни.

Видео: Instagram / @ya_pomoshnik_kra_95