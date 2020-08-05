Кадыров прослезился во время церемонии вступления в должность главы Чечни

Глава Чечни дал обещание своему народу на инаугурации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прослезился во время церемонии вступления в должность. Об этом сообщили журналисты "РИА Новости". Они уточнили, что чиновник вспомнил на торжественной церемонии инаугурации своего отца - первого президента республики Ахмата Кадырова. Лидер региона официально вступил на пост в день своего 45-летия.

Я оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует. Рамзан Кадыров, глава Чечни

После речи Кадырова гости в зале начали аплодировать. На мероприятии присутствовали сестра Рамзана Зарган, его сын Ахмат, племянник Хамзат.

Рамзан Кадыров получил премию за победу в конкурсе среди репортеров.

Фото: Youtube / ИА Грозный - Информ