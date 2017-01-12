Рамзан Кадыров получил премию за победу в конкурсе среди репортеров

Премию вручил ЧГТРК «Грозный».

Телеканал отметил, что глава Чечни показал "эксклюзивные видеокадры" из своего сада и "познакомил подписчиков с собственным попугаем".

В качестве награды он получил 45 тысяч рублей. Премию чеченскому лидеру вручил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации.

Отмечается, что Кадырова наградили "за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе".

Ранее Кадыров показал подготовку сыновей на базе спецназа.

Видео: ЧГТРК "Грозный"