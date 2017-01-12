Рамзан Кадыров получил премию за победу в конкурсе среди репортеров

Телеканал отметил, что глава Чечни показал "эксклюзивные видеокадры" из своего сада и "познакомил подписчиков с собственным попугаем".
В качестве награды он получил 45 тысяч рублей. Премию чеченскому лидеру вручил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации.
Отмечается, что Кадырова наградили "за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе".
Ранее Кадыров показал подготовку сыновей на базе спецназа.
Видео: ЧГТРК "Грозный"
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