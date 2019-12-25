СМИ: ретейлеры не смогут привить сотрудников от COVID-19 в срок

Они просят отсрочить вакцинацию на один месяц.

Московские поставщики продуктов и ретейлеры не смогут привить от коронавируса 60% работников до 15 июля. Об этом информирует издание "Коммерсант".

Согласно данным СМИ, ассоциация "Русбренд", которая объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании, обратилась в столичную мэрию с просьбой передвинуть на один месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации от коронавируса работников ряда сфер. Альтернативный вариант заключается в том, чтобы не применять штрафные санкции к тем, кто не успел выполнить предписание московских властей.

Кроме того, подчеркивается, что запись на прививки продлили до августа, несмотря на то, что количество доступных препаратов сокращается из-за большого числа желающих привиться от коронавируса. По этой причине работодателям удалось привить менее 20% работников.

Напомним, 16 июня в Москве и Московской области объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан. От коронавируса обязали привиться работников сфер торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, а также социальной защиты.Граждан данных категорий поручено обеспечить первым компонентом препарата от COVID-19 до 15 июля, вторым – до 15 августа. Штраф за нарушение условий обязательной вакцинации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составляет от 50 до 300 тысяч рублей соответственно.

Ранее мы сообщали, ученые прогнозируют, что в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации коронавируса.

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