СМИ: рано утром в Киеве раздались взрывы в разных частях города

Взрывы слышали в Печерском и Голосеевском районах, а также на Позняках. Предположительно, еще шесть ударов нанесли по району Троещины в Киеве.

Утром, 25 февраля, в нескольких районах украинской столицы были слышны взрывы. Об этом сообщило агентство УНИАН.

По предварительным данным, взрывы прогремели в 04:22 (05:22 мск). Их слышали в Печерском и Голосеевском районах, а также на Позняках. Предположительно, еще шесть ударов нанесли по району Троещины в Киеве.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Он велел ввести туда военные войска. Как отметил российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины. В Минобороны РФ заверяют, что военные не ведут обстрел по городам Украины. Их интересуют только ПВО и военная инфраструктура.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Россия начала военную операцию без оснований.

Фото: Piter.TV