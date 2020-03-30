Байден: РФ начала военную операцию без оснований

В США прокомментировали начало военной операции РФ из-за обещаний, данных Донбассу.

Американский президент Джо Байден считает, что РФ начала военную операцию в ответ на обращение Донбасса без оснований. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления перед журналистами в Белом доме. Он провел брифинг, посвященный вопросам ответа США на начало военной спецоперации РФ против Украины. По мнению политика, в Москве отвергли все добросовестные усилия по мирному урегулирования конфликта, чтобы решить разногласия по вопросам безопасности.

Российские военные начали жестокое нападение на народ Украины без повода, оправдания и необходимости. Это преднамеренная атака…Мы увидели инсценировку политического театра в Москве, возмутительные и необоснованные заявления. Джо Байден, президент США

Позиция США строится на том, что российские власти вопиюще нарушили международное право, вторгнувшись на территорию соседнего государства. Инсценировкой Москвы Байден также считает заявления о якобы готовящейся атаке Киева на Донбассе, о том, что Украина совершила геноцид. Байден уточнил, что все эти высказывания не подкреплены доказательной базой.

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